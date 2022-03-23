Польща надасть Україні $1млрд під заставу коштів у гривнях
Польский центробанк уклав з Україною договір про валютний своп, в рамках якого Польща надасть Україні $1млрд під заставу суми в гривнях в еквіваленті на рік
Про це повідомляє Національний банк України.
"Національний банк України та Національний банк Польщі підписали договір про здійснення операції валютний своп гривня / долар США обсягом до 1 млрд дол. США в еквіваленті", – йдеться у повідомленні.
Рішення про таку операцію польска сторона ухвалила у перший же день повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 24 лютого. Однак реалізація його потребувала технічної підготовки.
Угода набрала чинності 21 березня. Доларові кошти польска сторона надала Україні на рік з можливістю продовження цього періоду, після чого Україна має повернути вказану суму в доларах в обмін на заставу в гривнях.
"Важко переоцінити допомогу та підтримку, яку надає Національний банк Польщі. Отримані кошти у межах валютного свопу дадуть змогу збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України", – наголосив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.
Нагадаємо, Польща готує додаткове оподаткування для компаній, які продовжують працювати на російському ринку.
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