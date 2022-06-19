Польща не згодна з позбавленням України права провести Євробачення-2023

Про це йдеться у спільній заяві міністерства культури і національної спадщини Польщі та правління польського національного телеканалу TVP.

"Міністр культури та національної спадщини Республіки Польща та правління Польського телебачення висловлюють жаль з приводу того, що Європейська мовна спілка самовільно відібрала в українського суспільного мовника UА:Суспільне право на організацію пісенного конкурсу Євробачення у 2023 році та розпочала переговори щодо організації цього заходу з британською BBC", - йдеться у заяві.

Польща підтримує позицію суспільного мовника та української влади, в якій вони закликають до переговорів щодо організації конкурсу за участю представників країни-переможниці цьогорічного Євробачення, зазначено у заяві.

"Ми запевняємо вас у нашій постійній підтримці українського суспільного мовника у пошуку такої організаційної моделі для конкурсу Євробачення-2023 наступного року, яка враховуватиме як найбільшу частку українських творців і продюсерів, а також аудиторію з цієї країни", - йдеться у спільній заяві.

Заяву підписали віцепрем’єр - міністр культури і національної спадщини Польщі Пьотр Глінський, а також голова та член правління TVP Яцек Курський і Матеуш Матишкович.

17 червня Європейська мовна спілка опублікувала заяву, де зазначила, що сумнівається у можливості України провести Євробачення-2023.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив, що Україна не згодна з таким рішенням.

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