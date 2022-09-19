Про це Маріуш Камінський повідомив у Twitter.

"Сьогодні я підписав постанову, яка посилює обмеження в'їзду до Польщі для громадян Росії. Це результат взаємних домовленостей між Польщею, Естонією, Литвою та Латвією. Тільки широкі, жорсткі санкції можуть вплинути на путінський режим", - підкреслив Камінський.

15 вересня президент Фінляндії запропонував скасувати спрощений візовий режим для росіян, які купують нерухомість у країні.

13 серпня Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, не зважаючи на рішення ЄС.

13 вересня стало відомо, що 9 країн ЄС - Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди - припинили оформлювати туристичні візи громадянам Росії

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