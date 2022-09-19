Польща офіційно посилила візові правила для росіян, - глава МВС РП
Глава МВС Польщі Маріуш Камінський підписав постанову, згідно з якою будуть запроваджені додаткові обмеження на в'їзд у країну для громадян Росії
Про це Маріуш Камінський повідомив у Twitter.
"Сьогодні я підписав постанову, яка посилює обмеження в'їзду до Польщі для громадян Росії. Це результат взаємних домовленостей між Польщею, Естонією, Литвою та Латвією. Тільки широкі, жорсткі санкції можуть вплинути на путінський режим", - підкреслив Камінський.
- 15 вересня президент Фінляндії запропонував скасувати спрощений візовий режим для росіян, які купують нерухомість у країні.
- 13 серпня Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, не зважаючи на рішення ЄС.
- 13 вересня стало відомо, що 9 країн ЄС - Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди - припинили оформлювати туристичні візи громадянам Росії
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