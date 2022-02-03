Польща організовує саміт Веймарського трикутника для обговорення агресії РФ щодо України

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох в ефірі TVP Info.



У зустрічі в Берліні візьмуть участь президенти Польщі Анджей Дуда та Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Точну дату саміту ще не встановили, але у Дуди пропонують провести його на початку наступного тижня.



Також Польща пропонує зробити темою цієї зустрічі Україну та скупчення російських військ біля її кордонів.



"І Франція, і Німеччина, і Польща здійснюють різні види діяльності (щодо ситуації в Україні)... Кожна з цих країн має свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн варто обмінятися цими контактами. Я думаю, що це також була б можливість для президента Дуди доповісти про свої переговори в Пекіні", - сказав Кумох.



Зазначається, що цього тижня президент Польщі Дуда вилетить до Пекіна, де 4 лютого візьме участь у відкритті зимових Олімпійських ігор.



За неофіційною інформацією PAP, під час свого візиту польський президент розмовлятиме про Україну з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і з головою МОК Томасом Бахом.



Нагадаємо, 2 лютого польський уряд схвалив рішення про надання Україні озброєння, зокрема протиракетні комплекси та боєприпаси.