Польща організовує саміт Веймарського трикутника для обговорення агресії РФ щодо України
Наступного тижня планується провести саміт Німеччини, Польщі та Франції у форматі Веймарського трикутника, де лідери держав мають обговорити російську агресію щодо України
Про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох в ефірі TVP Info.
У зустрічі в Берліні візьмуть участь президенти Польщі Анджей Дуда та Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Точну дату саміту ще не встановили, але у Дуди пропонують провести його на початку наступного тижня.
Також Польща пропонує зробити темою цієї зустрічі Україну та скупчення російських військ біля її кордонів.
"І Франція, і Німеччина, і Польща здійснюють різні види діяльності (щодо ситуації в Україні)... Кожна з цих країн має свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн варто обмінятися цими контактами. Я думаю, що це також була б можливість для президента Дуди доповісти про свої переговори в Пекіні", - сказав Кумох.
Зазначається, що цього тижня президент Польщі Дуда вилетить до Пекіна, де 4 лютого візьме участь у відкритті зимових Олімпійських ігор.
За неофіційною інформацією PAP, під час свого візиту польський президент розмовлятиме про Україну з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і з головою МОК Томасом Бахом.
- Нагадаємо, 2 лютого польський уряд схвалив рішення про надання Україні озброєння, зокрема протиракетні комплекси та боєприпаси.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.14
Купівля 28.14Продаж 28.42
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.16
- Актуальне
- Важливе