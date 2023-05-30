Польща підписала контракт зі США на купівлю ракет Hellfire
Польща оголосила про підписання контракту із США на постачання керованих протитанкових ракет Hellfire, на що вже дав згоду Конгрес США
Про це у twitter написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
За його словами, ракети використовуватимуть для озброєння гелікоптерів збройних сил країни.
"Сьогодні підписали контракт на постачання ракет Hellfire. Ними будуть озброєні гелікоптери підтримки AW149, а згодом ударні гелікоптери AH-64E Apache Guardian", – зазначив Блащак.
Довідка
AGM-114 Hellfire – американська керована протитанкова ракета класу "повітря — земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами. Застосовується з гелікоптерів (AH-64 Apache), літаків, безпілотних апаратів (Northrop Grumman MQ-8), наземних транспортних засобів (HMMWV).
- 27 травня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази.
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