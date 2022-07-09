Польща планує повністю завершити облаштування стіни на кордоні з Білоруссю до 15 липня

Про це повідомило у Сеймі керівництво Прикордонної служби та МВС Польщі, передає Укрінформу.

"Ми очікуємо на завершення 15 липня… Ми продовжили (контракти із субпідрядниками – ред.) з об’єктивних геологічних причин, які з’явилися під час встановлення паль", - повідомив заступник глави МВС Мацєй Вонсік.

Заступниця голови Прикордонної служби РП Віолета Гожковська зазначила, що найбільшою проблемою при будівництві стіни були підземні води, які утворювалися внаслідок відлиг та підтоплень.

Будівельникам залишилося прокласти 7 кілометрів загородження.

Голова Прикордонної служби Польщі Томаш Прага припустив, що після завершення будівництва стіни нелегальні мігранти намагатимуться потрапити до Польщі з інших напрямків, зокрема з території Литви чи України. "Хоча я б очікував, що з України буде менша кількість людей, тому що українська сторона дуже охороняє цей кордон", - констатував він.

Як повідомлялось, установлення електронних систем спостереження і контролю на загородженні заввишки п'ять метрів триватиме до середини вересня. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягнула 1,6 млрд злотих - близько 400 млн дол.

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