Польща планує стати фінансовим хабом зі збору коштів на відновлення України
Польща могла би бути фінансовим центром допомоги Україні аналогічно з тим, як раніше вона стала військовим хабом
Таку ідею висловив заступник голови мінфіну Польщі Артур Собонь в інтерв'ю RMF FM.
"Так само, як Польща відігравала роль військового хабу, коли йдеться про військову допомогу Україні, ми би хотіли, щоби вона відігравала таку ж роль як фінансовий хаб, через який проходитиме фінансування відновлення України. Це те, про що ми справді дбаємо, і ми хочемо, щоби Польща була якомога більше в центрі такого типу проєктів", - сказав він.
- У січні Польща ініціювала створення так званої танкової коаліції країн, які готові передати Україні "леопарди".
- У березні Світовий банк оцінив відновлення України у $411 млрд.
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