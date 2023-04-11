Польща планує стати фінансовим хабом зі збору коштів на відновлення України

Таку ідею висловив заступник голови мінфіну Польщі Артур Собонь в інтерв'ю RMF FM.

"Так само, як Польща відігравала роль військового хабу, коли йдеться про військову допомогу Україні, ми би хотіли, щоби вона відігравала таку ж роль як фінансовий хаб, через який проходитиме фінансування відновлення України. Це те, про що ми справді дбаємо, і ми хочемо, щоби Польща була якомога більше в центрі такого типу проєктів", - сказав він.

У січні Польща ініціювала створення так званої танкової коаліції країн, які готові передати Україні "леопарди".

У березні Світовий банк оцінив відновлення України у $411 млрд.

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