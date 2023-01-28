Польща веде переговори про створення "танкової коаліції": серед країн є Туреччина
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про створення коаліції країн-партнерів, які нададуть Україні сучасне бронетанкове озброєння: імовірно, до неї долучиться Туреччина
Про це Маріуш Блащак написав у твіттері.
"З моєї ініціативи ми провели переговори серед країн із танками Leopard 2A4, щоб спільно створити коаліцію донорів сучасного бронетанкового озброєння для України", - ствердив він.
Прикметно, що на тлі світлини можна помітити прапор Туреччини, імовірно, країна долучиться до коаліції. Так, з відкритих джерел відомо, що на озброєнні вона має понад 300 танків Leopard 2.
- 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. Того ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.
- 26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2.
- Наступного дня повідомлялося, що Польща готова відправити Збройним Силам Україна ще 60 своїх модернізованих танків, зокрема 30 - PT-91, на додачу до роти німецьких Leopard 2.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе