Польща веде переговори про створення "танкової коаліції": серед країн є Туреччина

Про це Маріуш Блащак написав у твіттері.

"З моєї ініціативи ми провели переговори серед країн із танками Leopard 2A4, щоб спільно створити коаліцію донорів сучасного бронетанкового озброєння для України", - ствердив він.

Прикметно, що на тлі світлини можна помітити прапор Туреччини, імовірно, країна долучиться до коаліції. Так, з відкритих джерел відомо, що на озброєнні вона має понад 300 танків Leopard 2.

25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. Того ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.

26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2.

Наступного дня повідомлялося, що Польща готова відправити Збройним Силам Україна ще 60 своїх модернізованих танків, зокрема 30 - PT-91, на додачу до роти німецьких Leopard 2.

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