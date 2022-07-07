Польща планує створити зерновий термінал для перевезення товару з України до Африки та Азії
У Польщі намагаються вирішувати питання логістики, аби допомогти Україні швидше перевезти до морських портів країни збіжжя для країн Африки та Азії. Для цього планують створити зерновий термінал
Про це інформує Укрінформ з посиланням на віцепрем’єр-міністра, міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика.
Під час засідання Міжвідомчої групи з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України обговорили можливість транспортування товарів на прикордонних переходах, залізничному транспорті та морпортах. Для цього необхідно вдосконалити роботу прикордонних пунктів, а також можливе будівництво тимчасових складів на кордоні з Україною.
"Важливо також покращити можливості залізничного руху для 15 потягів на базі вагонних візків, які мають українці, аби можна було транспортувати зерно безпосередньо в українських вагонах до порту в Гданську", - наголосив Генрик Ковальчик.
Віцепрем'єр-міністр вважає - до Гданського порту також курсували б вантажівки із зерном.
На засідання обговорили можливість створення зернового термінала площею близько 100 тис. тонн. Це допомогло б експортувати у великих масштабах як українське, так і польське зерно.
"Зернові є критично важливим продуктом для протидії перспективі голоду в Африці та арабських країнах. Ми зобов’язані допомогти Україні з експортом. Для цього ми маємо розглядати різні рішення та шукати нові можливості",- заявив віцепрем'єр.
Міжвідомча група з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України створена 23 червня. До неї входять представники міністерств та відомств: сільського господарства, державних активів, економіки, внутрішніх та закордонних справ, міністр з питань членства Польщі в ЄС, голова канцелярії прем’єра, голова урядового агентства стратегічних резервів Польщі.
- У травні прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков запропонував експортувати українське зерно через порти поблизу Одеси: болгарську Варну та румунську Констанцу.
- Болгарський державний порт Варна вестиме переговори з операторами приватних портових терміналів щодо допомоги у зберіганні та переробці зернових вантажів з України.
- 6 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів. За його словами, Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого розв'язання питання під егідою ООН.
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