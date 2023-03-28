Про це інформує Reuters.

За словами Моравецького, Польща веде щоденні переговори іншими країнами-учасницями Євросоюзу щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. З огляду на плани РФ розмістити свою ядерну зброю на території Білорусі, нові обмеження стосуватимуться й офіційного Мінська.

"Цей крок, зроблений Росією... оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі, безумовно, призведе до оголошення додаткових санкцій, рівень санкцій буде набагато суворішим для режиму Лукашенка", - зазначив польський прем'єр-міністр.

Моравецький нагадав, що Варшава не приймає дій Білорусі щодо її поплічництва у російській війні. Аби донести це до режиму Лукашенка, Польща може вдатися до обмеження руху на білоруському кордоні.