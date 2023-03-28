Польща посилить санкції щодо Білорусі через імовірне розміщення на її території ядерної зброї РФ
У вівторок, 28 березня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на Білорусь чекатимуть жорсткіші санкції у зв’язку з намірами Росії розмістити на її території тактичну ядерну зброю
Про це інформує Reuters.
За словами Моравецького, Польща веде щоденні переговори іншими країнами-учасницями Євросоюзу щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. З огляду на плани РФ розмістити свою ядерну зброю на території Білорусі, нові обмеження стосуватимуться й офіційного Мінська.
"Цей крок, зроблений Росією... оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі, безумовно, призведе до оголошення додаткових санкцій, рівень санкцій буде набагато суворішим для режиму Лукашенка", - зазначив польський прем'єр-міністр.
Моравецький нагадав, що Варшава не приймає дій Білорусі щодо її поплічництва у російській війні. Аби донести це до режиму Лукашенка, Польща може вдатися до обмеження руху на білоруському кордоні.
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