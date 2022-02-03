Польща проситиме США про постійну присутність американських військ у країні на ротаційній основі
Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау лобіюватиме в Сполучених Штатах Америки ідею про збільшення чисельності американських військ у Східній Європі, і зокрема, їхню присутність у Польщі на ротаційній основі
Про це повідомив заступник очільника МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Reuters.
"Природно, що польська дипломатія прагне розширити союзницьку присутність у формі постійної ротації", - сказав Пшидач.
Він повідомив, що Збіґнєв Рау 4 лютого вирушить до Вашингтона, де обговорить це питання із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Також темою їхньої розмови будуть санкції проти Росії.
Видання передає, що найближчим часом близько 1,7 тис. американських військових прибудуть до Польщі. Проте вони залишаться в країні тимчасово.
Пшидач зазначив, що поточна безпекова ситуація в Європі є загрозливою, тому прохання про військове посилення є виправданим.
"Поточна ситуація з безпекою означає, що необхідність посилення цієї політики стримування стає ще більш актуальною", - сказав він.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії.
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