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Польща робить усе, аби не допустити аварії на Запорізькій АЕС, – Моравецький

27 червня, 2023 вiвторок
16:10
Світ Матеуш Моравецький

Польща робить усе, щоб побудувати міжнародну коаліцію для здійснення тиску на Росію з метою недопущення теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС

Про це заявив очільник польського уряду Матеуш Моравецький, передає "Польське радіо".

"Ми разом з президентом Анджеєм Дудою робимо все, щоби збудувати міжнародну коаліцію, аби здійснювати, наскільки це можливо, відповідні пропозиції, дії та тиск на Російську Федерацію, щоб вона утримувалася від будь-якої небезпечної діяльності, пов’язаної з цією АЕС", - сказав він.

Він зазначив, що говорив нещодавно на цю тему з президентом Франції Емманюелем Макроном та іншими європейськими лідерами. За словами політика, замінування ЗАЕС є величезною загрозою не тільки для України, а й для інших країн.

За його словами, у цьому контексті дуже важливими є дії МАГАТЕ, яке співпрацює також із росіянами. Також важливий тиск ООН, підкреслив Моравецький.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що ситуація там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути й діяти. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.

Також МВС розгорнуло штаби для допомоги, а рятувальники проведуть навчання з ліквідації наслідків можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.

25 червня очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Читайте також: Готуємось до реалізації евакуаційних заходів на випадок підриву ЗАЕС, - голова Запорізької райдержадміністрації

Новини
Україна
Польща
Запорізька АЕС
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