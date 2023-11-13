Польща стане найбільшим союзником України на шляху до ЄС, - нардеп Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький переконаний, що Польща є і буде основним союзником України на шляху вступу до Європейського Союзу
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Виборча кампанія в Польщі була демократичною. Для всіх українців дуже важливо, щоб демократія в Польщі перемагала й зберігалась. Оскільки для нас Польща має бути й буде найбільшим союзником на шляху до ЄС. На виборах в Польщі перемогла опозиція, яка була розділена на три групи - партія "Платформа обивательська", партія "Третя дорога" разом із "Селянською партією" та партія "Лівиця". Саме ці три партії будуть формувати новий уряд в Польщі”, - розповів Княжицький.
Нардеп пояснив, як буде формуватись новий уряд в Польщі
"Сьогодні премʼєр-міністр Моравецький складав свої повноваження перед новим парламентом. Далі будуть дуже цікаві вибори в парламенті. Адже посад є багато і партія "Платформа обивательська" буде претендувати на посаду премʼєра, а на посаду спікера претендували дві інші партії коаліції. Тому було прийнято таке рішення, що перші два роки спікером парламенту буде Шимон Головня, який є лідером партії "Третя дорога", а наступні два роки спікером буде політик від "Лівиці". Тобто партії розділили між собою не лише посади, а час, який вони обійматимуть на цих посадах", - додав він.
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