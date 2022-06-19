Польща та Чехія спільно охоронятимуть повітряний простір Словаччини
Уряд Словаччини звернувся до Чехії за допомогою у тимчасовому захисті свого повітряного простору
Про це повідомили в CT24 з посиланням на звернення міністра оборони Словаччини Ярослава Ная до очільниці чеського міністерства оборони Яни Чернохової.
"Міністр Най передав мені листа з проханням забезпечити захист повітряного простору Словацької Республіки на тимчасовий період. Зараз ми обговоримо умови", - сказала Чернохова.
Після розмови з міністеркою Чехії, Ярослав Най додав, що до проєкту долучиться також сили ВПС Польщі.
Відомо, що троє країн наразі обговорюють умови співпраці.
- 10 червня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь оголосив, що Словаччина модернізуватиме військову техніку для ЗСУ. Крім того, країна відклала поставлення гаубиць Zuzana 2 власній армії, щоб передати їх Україні.
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