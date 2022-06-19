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Польща та Чехія спільно охоронятимуть повітряний простір Словаччини

19 червня, 2022 неділя
12:44
Світ Прапор Словаччини

Уряд Словаччини звернувся до Чехії за допомогою у тимчасовому захисті свого повітряного простору

Про це повідомили в CT24 з посиланням на звернення міністра оборони Словаччини Ярослава Ная до очільниці чеського міністерства оборони Яни Чернохової. 

"Міністр Най передав мені листа з проханням забезпечити захист повітряного простору Словацької Республіки на тимчасовий період. Зараз ми обговоримо умови", - сказала Чернохова.

Після розмови з міністеркою Чехії, Ярослав Най додав, що до проєкту долучиться також сили ВПС Польщі.

Відомо, що троє країн наразі обговорюють умови співпраці.

  • 10 червня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь оголосив, що Словаччина модернізуватиме військову техніку для ЗСУ. Крім того, країна відклала поставлення гаубиць Zuzana 2 власній армії, щоб передати їх Україні.

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