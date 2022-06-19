Польща та Чехія спільно охоронятимуть повітряний простір Словаччини

Про це повідомили в CT24 з посиланням на звернення міністра оборони Словаччини Ярослава Ная до очільниці чеського міністерства оборони Яни Чернохової.

"Міністр Най передав мені листа з проханням забезпечити захист повітряного простору Словацької Республіки на тимчасовий період. Зараз ми обговоримо умови", - сказала Чернохова.

Після розмови з міністеркою Чехії, Ярослав Най додав, що до проєкту долучиться також сили ВПС Польщі.

Відомо, що троє країн наразі обговорюють умови співпраці.

10 червня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь оголосив, що Словаччина модернізуватиме військову техніку для ЗСУ. Крім того, країна відклала поставлення гаубиць Zuzana 2 власній армії, щоб передати їх Україні.

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