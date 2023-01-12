Про це TVP.INFO заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, коментуючи рішення Польщі про передачу Україні роти танків Leopard 2.

"Якщо ми не захистимо незалежність України, ми наступна ціль", - сказав речник польського уряду.

За його словами, Польща прагне того, аби Україна себе захистила, а для цього вона потребує озброєння.

“Такого типу політичний тиск має призвести до того, що інші європейські країни приєднаються до цих дій (надання зброї Україні, – ред.)”,- наголосив Мюллер.

Він нагадав Литві, Латвії та Естонії, що вони теж є потенційною мішенню.

11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з главами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою.

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