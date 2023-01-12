Польща тиснутиме на інші країни щодо передачі Україні танків Leopard, – речник уряду
Польща вирішила передати Україні танки Leopard, аби мотивувати інші країни зробити те саме. Таким чином офіційна Варшава дбає і про власну безпеку
Про це TVP.INFO заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, коментуючи рішення Польщі про передачу Україні роти танків Leopard 2.
"Якщо ми не захистимо незалежність України, ми наступна ціль", - сказав речник польського уряду.
За його словами, Польща прагне того, аби Україна себе захистила, а для цього вона потребує озброєння.
“Такого типу політичний тиск має призвести до того, що інші європейські країни приєднаються до цих дій (надання зброї Україні, – ред.)”,- наголосив Мюллер.
Він нагадав Литві, Латвії та Естонії, що вони теж є потенційною мішенню.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з главами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою.
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