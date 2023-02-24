Про це інформує PAP з посиланням на речника МЗС Польщі Лукаша Ясіна.

"Найближчим часом білоруський аташе з питань оборони покине Польщу", - заявив спікер польського міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що це відповідь на видалення з Білорусі представника прикордонної служби при посольстві Польщі, а також двох працівників консульства у Гродно.

Станом на 24 лютого консули та польський прикордонник при посольстві в Мінську вже виїхали з Білорусі.