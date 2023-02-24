Польща відсилає білоруського військового аташе
Білоруський військовий аташе найближчим часом залишить Польщу
Про це інформує PAP з посиланням на речника МЗС Польщі Лукаша Ясіна.
"Найближчим часом білоруський аташе з питань оборони покине Польщу", - заявив спікер польського міністерства закордонних справ.
Повідомляється, що це відповідь на видалення з Білорусі представника прикордонної служби при посольстві Польщі, а також двох працівників консульства у Гродно.
Станом на 24 лютого консули та польський прикордонник при посольстві в Мінську вже виїхали з Білорусі.
- Нагадаємо, від ранку 18 лютого 2023 року білоруські прикордонники припинили пропускати вантажівки з Польщі через пункти переходу кордону з Литвою та Польщею. Натомість 21 лютого Польща в односторонньому порядку закрила пункт пропуску "Кукурикі", який був єдиним чинним пунктом на кордоні з Білоруссю для руху вантажного транспорту.
- 20 лютого стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вислати з країни трьох польських дипломатів.
- Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю та вже будує перші укріплення.
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