Польща й Німеччина мають просити в ЄС більше фінпідтримки для допомоги українським біженцям, - Дуда

Як повідомляє видання PAP, про це Дуда сказав на пресконференції з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні в понеділок.

Стало відомо, що польський президент зазначив, що Польща надала Україні масштабну військову підтримку, яку він оцінює приблизно у два мільярди доларів.

"Ми із задоволенням отримуємо інформацію про те, що озброєння польського виробництва добре себе зарекомендувало і справді допомагає українським воїнам захищати українську територію", – додав він.

Зокрема Дуда також розповів про підтримку, яка надається українським біженцям, і про те, що їхня кількість у Польщі зростає. За його словами, через знищення Росією критичної інфраструктури в Україні збільшується кількість людей, які тікають від "морозів, смерті та російських ракет".

"Кількість біженців у Польщі за останні місяці та тижні зросла. За нашими оцінками, зараз їх близько трьох мільйонів. Ми говорили про це з президентом, оскільки це, напевно, означатиме збільшення кількості біженців з України в Німеччині", – наголосив він.

"Я сказав президенту, що я думаю, що ми повинні просити європейську спільноту, Європейську комісію, щоб була спеціальна фінансова підтримка, присвячена нашим країнам, які несуть особливий тягар у прийнятті біженців, які рятуються від російського вторгнення", – додав Дуда.

25 листопада Польща закликала Німеччину підтримати санкції ЄС проти трубопроводу "Дружба".

6 грудня стало відомо, що Польща та Німеччина дійшли згоди не передавати ЗРК Patriot Україні.

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