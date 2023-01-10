Польща заборонила в'їзд російському пропагандисту

Про це повідомляє департамент національної безпеки уряду Польщі.

Безеку внесли до списку за поданням голови Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Зазначається, що Віктор Безека багато років поширює російську пропаганду, спрямовану проти інтересів Польщі та з метою зіпсувати її імідж на світовій арені.

Департамент повідомляє, що пропагандист пов'язаний з каналом Russia Today і польськомовною редакцією інформаційного агентства Sputnik.

"Вищезазначені "ЗМІ" є типово дезінформаційними структурами, що становлять інформаційну базу Кремля, підтримують його зовнішню політику та поширюють хибне уявлення про реальність серед громадян інших країн", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що це вже не перший випадок, коли польська влада забороняє в'їзд для російських пропагандистів. У березні 2021 року на запит Агентства внутрішньої безпеки продовжили до 2025 року заборону на в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони Леоніду Свиридову, який причетний до поширення кремлівської пропаганди. Того ж року подібне рішення було винесено щодо Євгена Решентьєва, російського телерепортера, який вів шкідливу для республіки діяльність, що виходить за межі журналістської роботи.

Литовське МВС повідомило, що громадян Білорусі на в’їзді до Литви питають, чий Крим.

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