Польща залишить відкритими кордони для українців попри погіршення ситуації з COVID-19
У п’ятницю, 12 листопада, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів телефонну розмову із очільником МВС Польщі Маріушем Камінським
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський на звернення Дениса Монастирського запевнив, що Україна залишиться в "зеленій зоні" поїздок", - йдеться у повідомленні.
Окрім ситуації із COVID-19 міністри обговорювали кризу на європейських кордонах.
Монастирський запевнив Камінського, що у кризовій ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю Україна повністю підтримує позицію польського уряду.
"Україна підтримує Польщу у цей непростий час і сподівається, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи. Ми готові оперативно розглянути будь-який запит польської сторони щодо надання допомоги у розв’язанні нинішньої ситуації". - сказав Монастирський.
На період вирішення міграційної кризи міністри внутрішніх справ України та Польщі щотижня проводитимуть наради у телефонному режимі.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі білоруських силовиків.
- 9 листопада, ЄС виключив Україну із "зеленого списку" безпечних для подорожі країн.
- Вранці 10 листопада Кіпр, Естонія та Хорватія заявили, що збережуть всі можливості подорожей для українців за умови повної вакцинації. Пізніше до списку приєдналися Чехія, Нідерланди, Австрія та Данія.
- 12 листопада у список відкритих країн увійшли ще й Словаччина, Франція, Іспанія та Латвія.
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