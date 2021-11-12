Польща залишить відкритими кордони для українців попри погіршення ситуації з COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський на звернення Дениса Монастирського запевнив, що Україна залишиться в "зеленій зоні" поїздок", - йдеться у повідомленні.

Окрім ситуації із COVID-19 міністри обговорювали кризу на європейських кордонах.

Монастирський запевнив Камінського, що у кризовій ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю Україна повністю підтримує позицію польського уряду.

"Україна підтримує Польщу у цей непростий час і сподівається, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи. Ми готові оперативно розглянути будь-який запит польської сторони щодо надання допомоги у розв’язанні нинішньої ситуації". - сказав Монастирський.

На період вирішення міграційної кризи міністри внутрішніх справ України та Польщі щотижня проводитимуть наради у телефонному режимі.