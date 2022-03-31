Польща заохочує українських біженців шукати роботу

Про це пише ABC News.



Нещодавно в Польщі прийняли законодавство, що дозволяє біженцям з України отримувати ідентифікаційні номери, які дають їм право на безкоштовне медичне обслуговування, освіту, соціальні виплати та право на роботу впродовж 18 місяців.



Щоб посилити прагнення до зайнятості, мер Рафал Тжасковський і заступник мера Рената Казновська зустрілися в четвер з директором лікарні та деякими українськими і польськими співробітниками.



Казновська зазначила, що працевлаштування та професійна діяльність є найкращим способом інтеграції біженців з України, у польське суспільство.



У Варшаві біженці подали близько 700 заяв, і близько 100 були прийняті на роботу в медичні центри та школи.



Директор лікарні Дорота Гальчинська-Зих зазначила, що нові працівники мають цінні навички, і що мова не була перешкодою.



Також потрібні вихователі, щоб допомогти дітям-біженцям пристосуватися до нового шкільного середовища, де уроки викладаються польською мовою і навчальна програма відрізняється від української.



За даними видання, 570 000 біженців дістались до Варшави. І близько 300 000 поки що залишаються в столиці, сказав Тжасковський.

Нагадаємо, 30 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна докладе максимум зусиль, аби до кінця 2022 року відмовитися від нафти з РФ.