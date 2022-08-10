Польські військові почали тренування на американських танках Abrams
У Військовому навчальному центрі Сухопутних військ у Познані почалися тренування польських солдатів на танках Abrams, які Варшава закупила передачі радянської техніки Україні
Про це повідомили в Оперативному центрі Міноборони Польщі.
Зазначається, що у Познані почалися тренування польських солдатів на танках Abrams – їх Варшава закупила для поповнення своїх запасів після передачі радянської техніки Україні.
Під час навчань, які здійснює американська сторона в межах так званої Академії Абрамс, до кінця року навчання пройде півтори сотні військових.
Таким вишколом охоплять технічний персонал, інструкторів та екіпажі, які потім будуть керувати танками.
- У квітні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав контракт на закупівлю 250 американських танків M1A2 Abrams обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії.
- У липні танки Abrams переправили до країни, тоді ж розпочались навчання солдатів Залізної 18-ї механізованої дивізії. Крім того, стало відомо, що Варшава придбає додаткові 116 танків Abrams.
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