Польські військові почали тренування на американських танках Abrams

Про це повідомили в Оперативному центрі Міноборони Польщі.

Зазначається, що у Познані почалися тренування польських солдатів на танках Abrams – їх Варшава закупила для поповнення своїх запасів після передачі радянської техніки Україні.

Під час навчань, які здійснює американська сторона в межах так званої Академії Абрамс, до кінця року навчання пройде півтори сотні військових.

Таким вишколом охоплять технічний персонал, інструкторів та екіпажі, які потім будуть керувати танками.

У квітні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав контракт на закупівлю 250 американських танків M1A2 Abrams обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії.

У липні танки Abrams переправили до країни, тоді ж розпочались навчання солдатів Залізної 18-ї механізованої дивізії. Крім того, стало відомо, що Варшава придбає додаткові 116 танків Abrams.

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