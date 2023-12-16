"Польський Грінч": чоловік викрав ялинкові прикраси на понад 1,4 млн грн

Про це пише RMF24.

Зазначається, що працівник на території однієї з компаній у Сьроді-Велькопольському помітив, що хтось краде на території одного з підприємств Środa Wielkopolski дроти, ялинкові прикраси, гірлянди, лампочки та букети.

Чоловік під час допиту зізнався у регулярних та квартирних крадіжках. Відомо, що викрадені ялинкові прикраси чоловік вночі перевозив у сумках на велосипеді. Він кидав їх у придорожні кущі, а наступного дня повертався за ними. За словами поліції, він продавав мідний дріт на прилеглих сміттєзвалищах.

"Як з’ясувалося, цей же чоловік з цієї ж фірми скоїв квартирну крадіжку і в серпні цього року. Він привласнив електроінструменти на загальну суму 18 500 злотих (понад 170 тисяч грн). Серед них були бензопили, шліфувальні машини, викрутка, лобзик і набір торцевих ключів, які він наступного дня продав у місцевих ломбардах. Поліцейським вдалося вилучити частину майна", - йдеться у повідомленні.

Чоловік намагався виправдати свої дії "важким фінансовим становищем, викликаним відсутністю роботи". Загалом йому висунули три звинувачення, за що йому загрожує до 10 років за ґратами.