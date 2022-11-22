Сума штрафу складала 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд). Про це йдеться на сайті UOKiK.

Штраф для Газпрому виписали в жовтні за те, що він не отримав дозвіл UOKiK на будівництво Північного потоку-2.

Європейські партнери Газпрому (Shell, Uniper, Engie, OMV і Wintershall) також були покарані, але на меншу суму.

Рішення польського суду здивувало UOKiK, яке планує оскаржувати його. "Загрози, про які ми говорили, презентуючи рішення, сьогодні чітко проглядаються не лише в Польщі, а й в усій Європі", – заявив глава UOKiK Томаш Хростний.

Нагадаємо, Польща поглине місцеві активи російського Газпрому задля енергетичної безпеки країни. Про це заявив міністр розвитку Вальдемар Буда 14 листопада