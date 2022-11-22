Польський суд скасував штраф Газпрому на $6 млрд за будівництво Північного потоку-2
Польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення антимонопольного відомства Польщі (UOKiK) про накладення на російський Газпром штрафу
Сума штрафу складала 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд). Про це йдеться на сайті UOKiK.
Штраф для Газпрому виписали в жовтні за те, що він не отримав дозвіл UOKiK на будівництво Північного потоку-2.
Європейські партнери Газпрому (Shell, Uniper, Engie, OMV і Wintershall) також були покарані, але на меншу суму.
Рішення польського суду здивувало UOKiK, яке планує оскаржувати його. "Загрози, про які ми говорили, презентуючи рішення, сьогодні чітко проглядаються не лише в Польщі, а й в усій Європі", – заявив глава UOKiK Томаш Хростний.
- Нагадаємо, Польща поглине місцеві активи російського Газпрому задля енергетичної безпеки країни. Про це заявив міністр розвитку Вальдемар Буда 14 листопада
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