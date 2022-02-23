Полтавська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину

Про це повідомляє МОЗ.



Станом на 22 лютого в Полтавській області виявили перевищену кількість нових заражень на коронавірус - 21,8% за цільового значення ≤20%/<4%.



Загалом у "помаранчевій" зоні перебувають 17 регіонів.



"Жовтими" залишаються Львівська, Чернівецька та Харківська області.



До "червоної" зони карантину належать Закарпаття, Івано-Франківщина, Хмельниччина, Рівненщина та Луганщина.

Нагадаємо, 11 лютого Полтавщина увійшла до "жовтої" зони карантину.

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