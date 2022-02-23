Полтавська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину
23 лютого Полтавщина перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантинних обмежень
Про це повідомляє МОЗ.
Станом на 22 лютого в Полтавській області виявили перевищену кількість нових заражень на коронавірус - 21,8% за цільового значення ≤20%/<4%.
Загалом у "помаранчевій" зоні перебувають 17 регіонів.
"Жовтими" залишаються Львівська, Чернівецька та Харківська області.
До "червоної" зони карантину належать Закарпаття, Івано-Франківщина, Хмельниччина, Рівненщина та Луганщина.
- Нагадаємо, 11 лютого Полтавщина увійшла до "жовтої" зони карантину.
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