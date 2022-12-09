Про це Karaya розповів у розмові на ютуб-каналі Повітряних Сил України.

"Мій ранок почався о 4-й годині. Подали сигнал "повітря". Один льотчик знищив 2 "шахедів" на Півдні України. Наступним пішов я. Також знищив 3, виконав посадку на оперативному аеродромі. Далі був робочий день по інших задачах і ввечері знову ця навала почалась. Виконав зліт з оперативного аеродрому на Півдні України й далі вже виконував знищення повітряних цілей над небом Вінниччини. При підході до Вінниці я візуально її спостерігав. Виконав наведення і перехоплення 5-ї повітряної цілі і, на жаль, при її знищенні уламками було пошкоджене моє повітряне судно", - сказав Вадим Ворошилов.

Karaya також зізнався, що кров заважала повноцінно оцінити ситуацію.

"Відбулось руйнування ліхтаря. Це скло кабіни простою мовою. І руйнування передньої частини - носової літака. Не сильно поранений, але кров заважала повноцінно оцінити ситуацію. Перша думка - так не хочеться катапультуватись. По курсу побачив якийсь населений пункт. Тоді я не знав, що це за населений пункт. Бачив лише вогні. Перевірив керування літака по вздовжному каналі, на жаль, він вже був не керований. По поперечному каналі він керувався. Побачив перед собою чорну ділянку і встановив, що це ймовірно поле", - розповідає Герой України.

За словами Ворошилова, він катапультувався, коли полум'я почало добиратись до нього.

"Далі почалась пожежа всередині кабіни літака. Коли полум'я почало добиратись до мене, я здійснив катапультування. Без зволікань, як вчила книжка. Я орієнтовано до двох хвилин спускався на парашуті. Встиг за все подумати, усе побачити і спланувати подальші дії після приземлення", - йдеться у відео.

Karaya також розповів історію, чому одразу ж зробив фото.

"Я дістав телефон, щоб впевнитись і оцінити ситуацію стосовно мого здоров'я, спрогнозувати подальші дії після приземлення, яку медичну допомогу мені першочергово надати собі. Використав, як дзеркало. Згадав хлопців. Коли літак зникає з радарів, всі починають хвилюватись до моменту, коли льотчик вийде на зв'язок. Фото - це посил, що нашу націю не зламати. Не важливо, в якій українець б не був ситуації, він бачить лише світле майбутнє", - сказав Вадим Ворошилов.

Пілот з позивним "Karaya" 12 жовтня знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

8 грудня пілот літака-винищувача Вадим Ворошилов був нагороджений званням Героя України та орденом "Золота зірка".