Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Полум'я почалось добиратись до мене", - Герой України пілот Karaya розповів історію катапультування

"Полум'я почалось добиратись до мене", - Герой України пілот Karaya розповів історію катапультування

9 грудня, 2022 п'ятниця
01:27
війна з Росією Льотчик "Karaya" із Кременчука пояснив, що значить його позивний

Герой України пілот Karaya, який збив 5 "шахедів" над Вінницею і катапультувався, розповів, як йому вдалось врятувати своє життя

Про це Karaya розповів у розмові на ютуб-каналі Повітряних Сил України.

"Мій ранок почався о 4-й годині. Подали сигнал "повітря". Один льотчик знищив 2 "шахедів" на Півдні України. Наступним пішов я. Також знищив 3, виконав посадку на оперативному аеродромі. Далі був робочий день по інших задачах і ввечері знову ця навала почалась. Виконав зліт з оперативного аеродрому на Півдні України й далі вже виконував знищення повітряних цілей над небом Вінниччини. При підході до Вінниці я візуально її спостерігав. Виконав наведення і перехоплення 5-ї повітряної цілі і, на жаль, при її знищенні уламками було пошкоджене моє повітряне судно", - сказав Вадим Ворошилов.

Karaya також зізнався, що кров заважала повноцінно оцінити ситуацію.

"Відбулось руйнування ліхтаря. Це скло кабіни простою мовою. І руйнування передньої частини - носової літака. Не сильно поранений, але кров заважала повноцінно оцінити ситуацію. Перша думка - так не хочеться катапультуватись. По курсу побачив якийсь населений пункт. Тоді я не знав, що це за населений пункт. Бачив лише вогні. Перевірив керування літака по вздовжному каналі, на жаль, він вже був не керований. По поперечному каналі він керувався. Побачив перед собою чорну ділянку і встановив, що це ймовірно поле", - розповідає Герой України.

За словами Ворошилова, він катапультувався, коли полум'я почало добиратись до нього.

"Далі почалась пожежа всередині кабіни літака. Коли полум'я почало добиратись до мене, я здійснив катапультування. Без зволікань, як вчила книжка. Я орієнтовано до двох хвилин спускався на парашуті. Встиг за все подумати, усе побачити і спланувати подальші дії після приземлення", - йдеться у відео.

Karaya також розповів історію, чому одразу ж зробив фото.

"Я дістав телефон, щоб впевнитись і оцінити ситуацію стосовно мого здоров'я, спрогнозувати подальші дії після приземлення, яку медичну допомогу мені першочергово надати собі. Використав, як дзеркало. Згадав хлопців. Коли літак зникає з радарів, всі починають хвилюватись до моменту, коли льотчик вийде на зв'язок. Фото - це посил, що нашу націю не зламати. Не важливо, в якій українець б не був ситуації, він бачить лише світле майбутнє", - сказав Вадим Ворошилов.

Пілот з позивним "Karaya" 12 жовтня знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

  • 8 грудня пілот літака-винищувача Вадим Ворошилов був нагороджений званням Героя України та орденом "Золота зірка".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
ППО
ЗСУ
Військові новини
Вінниччина
Герої України
Читайте також:
6 грудня, 2022 вiвторок
Португальський тренер подав у відставку після поразки на ЧС-2022
Алексей Данилов
8 грудня, 2022 четвер
"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов про заяву Меркель щодо переговорів з РФ
7 грудня, 2022 середа
Усик проанонсував бій проти Ф'юрі
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
9 грудня
01:31
Пентагон
Пентагон уклав контракти на збільшення виробництва артснарядів такого типу, як використовують ЗСУ
00:42
ФСБ
Росія відправила на тимчасово окупований Південь нові групи ФСБ. Шукатимуть українське підпілля
00:35
Третє засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів
Окупаційна влада РФ винесла кримським політв’язням вироків сумарно на понад 1300 років ув’язнення, - Джапарова
00:28
Еден Азар
"Білий дім і я у кабінеті із сигарою": найдорожчий футболіст "Реала" заявив, що хотів би опинитись на місці Байдена
00:15
Луїс де ла Фуенте, збірна Іспанії
Збірна Іспанії з футболу оголосила ім'я нового головного тренера
00:05
На фото Дмитро Кулеба
Закликаю світ не боятися розпаду Росії, - Кулеба
2022, четвер
8 грудня
23:43
кадирівці
Кадирівці втекли зі Запорізької АЕС перед приїздом МАГАТЕ, - Центр національного спротиву
23:39
Радбез ООН
Росія скликає Радбез ООН через постачання Україні озброєння країнами Заходу
23:29
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія завдала 55 ударів з мінометів по Сумській області
23:18
міни, газопровід
Мінний терор має бути серед пунктів обвинувачення проти РФ за агресію, – Зеленський
23:14
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 грудня
23:14
Поблизу аеродрому в Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров
22:43
Оновлено
Герой України
"Вони робили все для безпеки українців": Зеленський посмертно відзначив чотирьох поліцейських, які підірвалися на мінах на Херсонщині
22:42
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
"Найбільший виклик для саперів із часів Другої світової": держдеп США про розмінування України
22:35
ЄС Україна
ЄС планує збільшити на €2 млрд фонд, який відшкодовує країнам військову допомогу Україні, - Bloomberg
22:16
Оновлено
Наслідки обстрілу Харківщини 8 грудня
Росіяни обстріляли Харківщину: ракета влучила у приватний будинок, постраджали четверо людей
22:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Міф про "сілу русского аружія" впав остаточно. Далі впаде сама Росія
21:58
Латвія
Щонайменше 11 тисяч біженців з України, які виїхали у Латвію, влаштувались на роботу
21:56
Емманюель Макрон
Безкоштовні презервативи для молоді: Макрон розпочав реформи у Франції
21:40
Конгрес США
Нижня палата конгресу підтримала оборонний бюджет США із $800 млн для України
21:23
Прапор Словаччини
Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України
21:15
на фото: генератор
"Символізує тепло, яке ми хочемо передати з Бельгії": Європарламент подарував Україні генератор
21:12
Як уникнути обмороження
"Зима буде важкою": в МОЗ дали поради, як уникнути переохолодження
20:57
Європарламент
Європарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу
20:36
Росіяни обстріляли житловий сектор Торецька з артилерії: вбили людину, ще двох поранили
20:26
Данія
Уряд Данії передає Миколаєву 50 сучасних систем очищення води
20:25
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:16
Латвія
Кількох громадян України не пустили в Латвію через підозру в підтримці агресії РФ
20:06
Зруйнована будівля Маріупольської міської лікарні №1
Експерти порівняли Маріуполь із Грозним у Чечні й Алеппо в Сирії. Окупанти пошкодили та знищили 80% медзакладів у місті
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Істерична війна
20:00
Єврокомісія
"Коридори солідарності": Єврокомісія і ЄБРР виділили €1 мільярд для розвитку українського експорту
19:45
Житомирська обласна рада підтримала звернення щодо заборони московської церкви, ініційоване "ЄС"
19:38
Миколаїв, обстріли
Окупанти за поточну добу завдали 2 ракетні та 3 авіаційні удари, а також понад 20 разів били з РСЗВ
19:34
Норвегія приєдналася до рішення ЄС, G7 та Австралії про стелю цін на російську нафту
19:29
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китаю вже не подобається, що робить Путін, - Клімкін
19:29
Знищена техніка окупантів
ЗСУ з початку доби вразили 5 ворожих пунктів управління та 8 районів скупчення загарбників
19:16
Кирило Шевченко
Ексголову НБУ Шевченка заочно арештували за підозрою в масштабних розкраданнях
18:54
санкції проти Росії
ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків і камер, - Politico
18:52
окупанти в Мелітополі
Влада РФ відмовляє родичам загиблих військових у компенсаціях і бреше про доларові винагороди від України за вбивства окупантів, - Генштаб
18:43
Папа Римський розгорнув прапор України
Заплакав при згадці про страждання українців. Папа Римський не стримав емоцій під час публічної молитви
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV