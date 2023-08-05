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OPINION

Поляки мають без розмов збивати ворожі гвинтокрили

Петро Олещук
5 серпня, 2023 субота
16:00
Погляд Петро Олещук

Єдиний аргумент, дієвий проти кремлівських шизофреніків, це силовий аргумент

Потрапляння білоруських гелікоптерів на територію Польщі, яке спершу польські офіційні особи не захотіли помітити, а потім, коли було оприлюднено купу фотодоказів від польських громадян, були вимушені визнати, це, зрозуміло, не рядовий "інцидент".

Варто нагадати спільний "концерт" диктаторів Путіна та Лукашенка, які розказували байки про "прогулянку" вагнерівців до Польщі, особистий бенефіс бункерного діда, який раптово згадав, що польські території "подарував полякам Сталін", переміщення пригожинських найманців до Білорусі тощо.

Ясно, що все це є частиною спецоперації. Поки що — психологічної. Які її цілі та задачі?

Зрозуміло, що проти НАТО бункерний дід воювати не планує. Щоби там не розказували його пропагандисти. Немає для цього ні ресурсів, ні спроможностей, та й бажання теж немає. Але він прекрасно розуміє, що підтримка з боку НАТО (навіть така обмежена як зараз) суттєво впливає на принципову можливість досягнення "цілей спецоперації".

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Бункерний не хоче воювати з НАТО, але дуже хоче ізолювати Україну від держав, що входять до НАТО. Бажано також поставити саме НАТО у ситуацію кризи, яка могла б спровокувати невпевненість, нестабільність та розпад. Для цього за ціль обрали Польщу, не вперше, до речі, а інструментом — вусатого білоруського стендапера.

Схема, схоже, наступна. Постійно тримати Польщу у стані "російської" загрози, підкріплюючи її перманентними провокаціями на кордоні. "Прокладка" у вигляді "білоруської влади" дозволяє мінімізувати ризики, і робити крайнім саме диктатора з Мінська. Якщо розвиток ситуації буде не бажаним. Бункерний і тут показує себе боягузом, обіцяючи "напад" на Польщу чужими руками.

Логіка тут проста. НАТО постійно декларує, що не буде воювати з Росією. Напад на одну державу НАТО має означати реакцію всіх членів. Отже — війну усіх (разом із США) проти Росії, чого самі США дуже не хочуть. Значить, треба їх провокаціями загнати у ситуацію, коли небажаний вибір буде близьким, а потім запропонувати вибір: ми зменшуємо провокації, а ви — зменшуєте підтримку України.

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Звісно, логіка така собі, але цілком вписується у схему мислення бункерного. Зрештою, навіть якщо до такого не дійде, будь-яка демонстрація "слабкості НАТО" у контексті захисту своїх членів — це уже певний козир у грі, яку веде кремль.

На жаль, поляки поки реагують слабко. Треба просто розуміти, що єдиний аргумент, дієвий проти кремлівських шизофреніків, це силовий аргумент. Це уже демонстрував неодноразово Ердоган, якого досі слухають навіть у бункері. Збив російський літак? Значить, ти "серйозний хлопець". З тобою можна мати справу.

Поляки мають бути налаштовані на те, щоб збивати білоруські літаки, вбивати бойовиків, яку будуть заходити з Білорусі, вбивати одразу і без розмов. Це одразу зупинить будь-які провокації. І жодного нападу на НАТО не буде. Росія просто змінить вектор своїх дій. Бо реально з НАТО вони бояться воювати більше, ніж навіть саме НАТО.

Інакше… Ні, ніякої війни Росії з Заходом не буде, але буде дуже велика криза, наслідки якої з політичної точки зору будуть непрогнозованими.

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

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