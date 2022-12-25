Поляки розуміють, що вони наступна ціль Путіна, - дипломат Дещиця

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Поляки вважають, що Росія агресор. Відповідне відношення поляків до Росії продемонстрував і парламент Польщі, коли визнав РФ країною, яка підтримує тероризм. Однозначно, що всі поляки налаштовані проти агресивної політики Росії. Оскільки вони чудово знають власну історію", - пояснив Дещиця.

Дипломат наголосив, що поляки роблять все можливе, щоб пришвидшити перемогу України.

"Поляки розуміють, що якщо Україна не зупинить Росію, то наступною ціллю для РФ може стати Польща. Саме тому вони роблять все, щоб допомогти Україні виграти цю війну. В Польщі чудово розуміють, що Україна захищає не тільки власну територію, а й всю Європу від агресії Путіна", - додав він.

В Україну 21 грудня прибув начальник генерального штабу збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак з групою офіцерів

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