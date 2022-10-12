Про це СБУ повідомила у телеграмі.

За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували "в темну".

Обидва організатори погодилися на співпрацю з рф із ідеологічних міркувань та через обіцянки "високих посад" у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду.

Один із них на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою підривну діяльність. І це при тому, що його син є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти рашистів.

Наразі СБУ затримала агента гру, який залишився на території, підконтрольній Україні.

Як зазначають у СБУ, викриті пособники ворога: збирали та передавали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки; займалися коригуванням і звітували про результати нанесення ракетно-артилерійських ударів рф по об’єктах України; "полювали" за ракетними системами HIMARS.

До слова, франківська СБУ затримала колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації Куп’янська

СБУ затримала колаборанта, який коригував удари російських дронів-камікадзе на півдні Одещини