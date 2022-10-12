"Полювали" за ракетними системами HIMARS: на Харківщині затримали зрадників, які працювали на РФ
Зрадники діяли на замовлення російської військової розвідки та мали широкий спектр завдань
Про це СБУ повідомила у телеграмі.
За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували "в темну".
Обидва організатори погодилися на співпрацю з рф із ідеологічних міркувань та через обіцянки "високих посад" у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду.
Один із них на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою підривну діяльність. І це при тому, що його син є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти рашистів.
Наразі СБУ затримала агента гру, який залишився на території, підконтрольній Україні.
Як зазначають у СБУ, викриті пособники ворога: збирали та передавали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки; займалися коригуванням і звітували про результати нанесення ракетно-артилерійських ударів рф по об’єктах України; "полювали" за ракетними системами HIMARS.
- До слова, франківська СБУ затримала колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації Куп’янська
- СБУ затримала колаборанта, який коригував удари російських дронів-камікадзе на півдні Одещини
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.2
Купівля 40.2Продаж 41.13
-
EUR
Купівля 38.53Продаж 39.79
- Актуальне
- Важливе