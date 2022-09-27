Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ворожий агент виявився жителем міста Рені Одеської області. Спецслужби РФ завербували чоловіка після початку повномасштабного вторгнення.

Колаборант мав прокремлівські погляди, які активно афішував. Він також розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на Півдні, збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.

Крім того, колаборант встановлював координати блок-постів і об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

Ці дані окупанти планували використати для підготовки диверсій і повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

За даними СБУ, зловмисник передавав окупантам розвіддані через анонімний Telegram-канал, у вигляді фотозвітів і позначок на електронній карті з детальним описом спостережень.

Колаборанта затримали на спробі передачі закритих відомостей до РФ. Агенту окупантів повідомили про підозру в держзраді та арештували його.

Раніше, вночі 26 вересня, росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що на території України перебувають іранські інструктори, які допомагають росіянам використовувати дрони-камікадзе.

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