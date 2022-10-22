Помер режисер та журналіст Леонід Канфер
На 50-му році життя помер журналіст, режисер документальних фільмів Леонід Канфер
Про це повідомила його дружина Світлана Канфер у facebook.
"Він боровся до кінця, тому що обіцяв мені дожити до мого дня народження, три дні не вистачило. Я тримала його за руку до останнього, вдома, як він хотів. Він так тримався за мене, що полетів на небо лише, коли я його відпустила, бо бачила, як йому важко", - написала Світлана Канфер.
Леонід Канфер народився у Мінську. Працював на телеканалах у Білорусі, Росії, Ізраїлі, Німеччині та Україні. Він є володарем премій "Тефі" та Нью-Йоркського міжнародного фестивалю документального кіно. Був викладачем, автор курсу про спецрепортаж і документалістику.
Леонід Канфер є режисером фільму про українського оперного співака Василя Сліпака, який жив у Парижі, але пішов воювати проти Росії та загинув на Донбасі – "Моя війна: два життя Василя Сліпака".
Працював на телеканалі Еспресо, де вів програми "Репортерський клуб", "Список Канфера" та створював документальні фільми.
З 2018 року Леонід Канфер боровся з онкологічним захворюванням.
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