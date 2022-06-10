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Помічники суддів під час воєнного стану не складатимуть іспиту на знання мови

10 червня, 2022 п'ятниця
21:34
Суспільство засідання Ради суддів України

Рада суддів скасувала вимогу щодо подання кандидатом на посаду помічника голови, заступника голови суду або судді копії державного сертифіката про володіння державною мовою

За таке рішення проголосували члени РСУ, повідомляє "Закон і Бізнес".

Утім такий порядок діятиме лише в період воєнного стану – відповідно до внесених змін до закону про державну службу.

Зазначимо, вимоги щодо подання кандидатом на посаду помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника судді копії державного сертифіката про відповідний рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, мали б набути чинності з 1 червня 2022 року

Утім Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану", було внесено зміни, зокрема до ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", та передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування. 

Відповідно до змін, таких осіб у період дії воєнного стану призначають без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. 

Також члени Ради суддів України на своєму засіданні обговорили організаційні питання з підготовки та проведення позачергового ХІХ з’їзду суддів і визначилися з датою проведення співбесід з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду. 

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