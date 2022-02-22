Помиляється зараз той, хто думає, що Путін зупиниться – Порошенко вимагає зайнятись "великим будівництвом" армії

"Після вчорашньої заяви Путіна і офіційного введення військ на окуповані українські території світ став іншим. Ми як український парламент не можемо продовжувати таке життя, як було до цього. Азартні ігри, реклама електронних цигарок, примусове годування засуджених, статистичні зміни, купа інших законів ще вчора неадекватна влада пропонувала нам, Верховній Раді України", – нагадав Порошенко.

"Народ бачив ті неадекватні позиції, які терміново треба змінити. Народ бачив, що монобільшість одуріла від "великого крадівництва". Я пропоную зараз займатися великим будівництвом держави і великим будівництвом армії", – наголосив п’ятий президент.

"Протягом чотирьох місяців глобальної тривоги ви відкидали наявність загрози і верзли нісенітницю, нібито західні партнери ведуть проти України інформаційну війну, і що «CNN гірша за Соловйова і Скабєєву». Парламент жодним чином не відреагував на загрози, від яких на голові стоїть весь світ, переконуючи нас, що нападу не буде. Це злочинна бездіяльність кожного, хто перешкоджав прийняттю законів, потрібних для оборони", – вважає лідер партії "Європейська Солідарність".

"Помиляється зараз той, хто думає, що Путін зупиниться. Бо вже зараз парламентарі Держдуми стверджують, що вони будуть відновлювати так звані Донецьку, Луганську «республіки» в межах Донецької і Луганської областей. Це ще не кінець, це лише початок", – зауважує Петро Порошенко.

"Годинний припадок параної у Путіна ні в кого не залишив сумнівів, що на карті він не бачить місця ні для України, ні для українців. Тому ми вимагаємо, щоб наш законопроект 6542 про збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії, про доукомплектацію українських бойових підрозділів, про формування стратегічного резерву, про забезпечення територіальної оборони був негайно поставлений і проголосований. Це наш з вами святий обов’язок перед українським народом", – наголошує Порошенко.

"Зверніть увагу і на інформаційну безпеку. Поставте наш законопроект про колаборантів і відповідальність. Розгляд всіх оборонних питань – це наш обов’язок. І запросіть Зеленського до Верховної Ради", – резюмує п’ятий президент.



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