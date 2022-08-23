Відповідний "документ" опублікувало Головне управління розвдки у своєму телеграмі 23 серпня.

У преамбулі до нової методички зазначено, що цей "документ" розроблений для розповсюдження на "звільнених територіях Херсонської та Запорізької областей, а також на інших територіях, звільнених на момент отримання документа".

Також у цьому "документі" повідомляють, що він може розповсюджуватися виключно серед інструкторів, яких призначила пропутінська партія "Єдіная Росія". Поширювати його серед третіх осіб суворо заборонено. Крім схвалених інструкторів, до розповсюдження пропаганди допускають організації, що вже мають досвід у доставленні гуманітарної допомоги.

У методичці можна помітити також і те, що окупанти дозволяють збір матеріальних коштів у мешканців тимчасово окупованих територій. Утім брати їжу чи медичні засоби їм заборонено у зв'язку з останніми намаганнями отруїти збройні сили РФ. Також заборонено приймати техніку від місцевих жителів, щоб униктнути прослуховування чи/та відстежування.

Ба більше, до так званий документ містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставлять мешканці тимчасово окупованих територій окупаційним військам, і відповіді з поясненнями до них.

Так у методичці можна побачити питання про те, чия це гуманітарна допомога. Відповіддю буде: "Усе правильно, ця гумантіарна допомога — від простих людей, що співчувають мешканцям". Праворуч можна побачити примітку, що необхідно зробити акцент на простих людях.

Також у випадках, коли жителі тимчасово окупованих територій висловлюють обурення щодо влади РФ, окупаційних військ, "спецоперації" або ж підтримку України, російським агітаторам необхідно звернутися до відповідних органів та донести на них.

27 липня ГУР опублікувало довідник для прихильників Росії в Україні.

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