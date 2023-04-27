Це випливає зі звітності компанії за минулий фінансовий рік, який завершився 31 березня.

Всього Toyota виробила понад 9 млн автомобілів, що є рекордним результатом для корпорації. Продажі автомашин за звітний період склали 10,6 млн, з яких 8,5 млн були реалізовані за межами Японії, що також є рекордом.

Як свідчить звітність, найбільшим ринком для Toyota в фінансовому році, що завершився, є Азія, де було продано 3,3 млн автомобілів. Серед азіатських країн найбільшим покупцем автомобілів японської компанії залишається Китай – 1,9 млн.

Другий за величиною ринок – Північна Америка, там продано 2,4 млн, з них 2 млн в США. На третьому місці — ринок самої Японії (1,4 млн автомобілів).

Натомість компанія припинила продажі авто (на 97%) у РФ, що фактично не відобразилося на показниках роботи.