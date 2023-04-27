Понад 10 млн: впродовж року Toyota виготовила та продала рекордну кількість авто
Компанія продемонструвала рекордні показники реалізації авто навіть після того, як повністю залишила ринок Росії
Це випливає зі звітності компанії за минулий фінансовий рік, який завершився 31 березня.
Всього Toyota виробила понад 9 млн автомобілів, що є рекордним результатом для корпорації. Продажі автомашин за звітний період склали 10,6 млн, з яких 8,5 млн були реалізовані за межами Японії, що також є рекордом.
Як свідчить звітність, найбільшим ринком для Toyota в фінансовому році, що завершився, є Азія, де було продано 3,3 млн автомобілів. Серед азіатських країн найбільшим покупцем автомобілів японської компанії залишається Китай – 1,9 млн.
Другий за величиною ринок – Північна Америка, там продано 2,4 млн, з них 2 млн в США. На третьому місці — ринок самої Японії (1,4 млн автомобілів).
Натомість компанія припинила продажі авто (на 97%) у РФ, що фактично не відобразилося на показниках роботи.
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