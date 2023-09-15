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Понад 10 танків Abrams найближчими днями надійдуть в Україну, - Данілов

15 вересня, 2023 п'ятниця
21:59
Війна з Росією танки Абрамс

Сполучені Штати планують найближчим часом передати Україні понад 10 танків Abrams. Екіпажі, котрі керуватимуть бойовими машинами, вже проходять навчання

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє Українське радіо. За його словами, екіпажі, котрі керуватимуть бойовими машинами, вже проходять навчання. 

Понад 10 танків "Abrams", які обіцяли для ЗСУ Сполучені Штати, невдовзі прибудуть в Україну.

"Щодо постачання Abrams, - найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери - США - в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну", - заявив Данілов.

Зазначається, що танків буде більше, ніж повідомлялося раніше. Українські військові вже навчаються ними керувати.

"Їх буде понад десять. Й на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів набуває навичок володіння цією сучасною зброєю", - зазначив секретар РНБО.

  • Сполучені Штати Америки почали навчання українців на танках Abrams у травні в Німеччині. Для цього зі США прибули танки М1 Abrams, призначені суто для тренувань, а не для відправлення в Україну.
  • Тоді ж у травні міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що Сполучені Штати передадуть Україні танки Abrams на початку осені 2023 року. "Абрамси", передбачені для України (31 танк), протягом кількох місяців проходили ремонт і підготовку. Цими вихідними згадані танки офіційно схвалили для передачі.
  • Першу партію танків Abrams, які США надають Україні, схвалили для відправлення. Танки мають прибути в Україну на початку осені
Україна
зброя
ЗСУ
США
допомога США Україні
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