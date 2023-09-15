Понад 10 танків Abrams найближчими днями надійдуть в Україну, - Данілов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє Українське радіо. За його словами, екіпажі, котрі керуватимуть бойовими машинами, вже проходять навчання.

Понад 10 танків "Abrams", які обіцяли для ЗСУ Сполучені Штати, невдовзі прибудуть в Україну.

"Щодо постачання Abrams, - найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери - США - в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну", - заявив Данілов.

Зазначається, що танків буде більше, ніж повідомлялося раніше. Українські військові вже навчаються ними керувати.

"Їх буде понад десять. Й на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів набуває навичок володіння цією сучасною зброєю", - зазначив секретар РНБО.