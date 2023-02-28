Понад 1000 мелітопольців побували в полоні окупантів, сотні залишаються бранцями, - мер Федоров

Про це стало відомо у вівторок, 28 лютого, з його telegram-каналу.

Федоров заявив, що окупанти перетворили Мелітополь на найбільшу в’язницю Європи.

Зокрема він додав, що всіх жителів позбавили свободи слова і обмежили право пересування, а "деяких безпосередньо садять "на підвал":

за рік понад 1000 цивільних мелітопольців побували в полоні у рашистів;

сотні з них продовжують бути в’язнями окупантів;

десятки сидять за ґратами вже більше 6-и місяців, а дехто рік;

деяких цивільних утримують у Лефортівському СІЗО в Москві.

"Рашисти залякують родичів тримати язик за зубами, але мовчання може вартувати здоров’я і життя викраденої людини", - йдеться у дописі.