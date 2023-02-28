Понад 1000 мелітопольців побували в полоні окупантів, сотні залишаються бранцями, - мер Федоров
Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що понад 1000 мелітопольців побували в полоні окупантів, сотні залишаються бранцями
Про це стало відомо у вівторок, 28 лютого, з його telegram-каналу.
Федоров заявив, що окупанти перетворили Мелітополь на найбільшу в’язницю Європи.
Зокрема він додав, що всіх жителів позбавили свободи слова і обмежили право пересування, а "деяких безпосередньо садять "на підвал":
- за рік понад 1000 цивільних мелітопольців побували в полоні у рашистів;
- сотні з них продовжують бути в’язнями окупантів;
- десятки сидять за ґратами вже більше 6-и місяців, а дехто рік;
- деяких цивільних утримують у Лефортівському СІЗО в Москві.
"Рашисти залякують родичів тримати язик за зубами, але мовчання може вартувати здоров’я і життя викраденої людини", - йдеться у дописі.
- 21 лютого Іван Федоров, міський голова Мелітополя, зазначив, що загарбники будують вже підземні міста, наприклад, у селищі Новомиколаївка поблизу Мелітополя вони заривають у землю морські контейнери.
- 23 лютого Генштаб повідомив, що окупанти у Мелітополі планують для дітей з усього міста так звану "присягу в юнармію", а в Маріуполі, користуючись гуманітарною кризою, пропонують місцевим будувати військові укріплення за їжу.
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