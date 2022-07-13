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Понад 1000 тонн боєкомплектів і особовий склад: в ОВА розповіли про втрати РФ на складах у Новій Каховці

13 липня, 2022 середа
07:44
війна з Росією Вибухи на складі у Новій Каховці

У Новій Каховці від детонації складів Росія втратили окупантів і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню

Про це повідомив депутат Херсонської облради і воїн ЗСУ Сергій Хлань у етері телеканалу Freedom.

"На складах у Новій Каховці, які детонували практично до ранку (12 липня, - ред.) та займання там були до обіду сьогоднішнього дня, за попередніми даними, було розміщено понад 1000 тонн боєкомплектів до РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) і понад 50 машин з паливом були знищені та плюс особовий склад", - наголосив він.

Сергій Хлань зауважив, що росіяни почали розміщувати свої склади подалі від лінії фронту, думаючи, що в Каховці безпечніше, проте вони помилилися.

  • Увечері 11 липня українські військові знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині.
  • Станом на ранок 12 липня склад продовжував палати і детонувати.
  • 12 липня британський аналітик з питань оборони професор Майкл Кларк. зазначив, що склад знищили з HIMARS і це найбільше знищення окупантів за всю війну.

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