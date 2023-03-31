Понад 11 тисяч українських військових тренуються за кордоном, - Пентагон
Наразі понад 11 тисяч українських воїнів проходять навчання за кордоном. Загалом до "тренувальної коаліції" українських захисників приєдналися 26 країн
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу.
Навчання українських військових здійснюються міжнародними зусиллями у партнерстві із коаліцією дружніх держав.
Починаючи з квітня 2022 року, українські захисники прослухали понад 40 різних навчальних програм щодо понад 20 бойових систем, каже він.
Райдер наголосив, що США продовжать подібні тренування та тісно працюватимуть із союзниками й партнерами, щоб український народ отримав необхідну оборонну допомогу, якої він потребує для захисту країни та відбиття російської агресії.
"Ми рішуче налаштовані підтримувати України стільки, скільки знадобиться", - додав генерал.
Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ військовослужбовець ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Еспресо заявив, що від 80 до 100 тис. українських військовослужбовців вже пройшли навчання на полігонах країн-союзників. Але, щоб мати перевагу над ворогом, цю цифру, як мінімум потрібно подвоїти.
- В Україні працюватимуть над удосконаленням мобілізаційних заходів, аби більше не виникало ситуацій, коли з вулиці відправляють одразу на фронт
- Також Верховна Рада працює над вдосконаленням законодавчих підстав для вручення повісток, можливо, повідомлення про потребу з'явитися в центрі комплектування відправлятимуть у месенджерах.
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