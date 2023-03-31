Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

Навчання українських військових здійснюються міжнародними зусиллями у партнерстві із коаліцією дружніх держав.

Починаючи з квітня 2022 року, українські захисники прослухали понад 40 різних навчальних програм щодо понад 20 бойових систем, каже він.

Райдер наголосив, що США продовжать подібні тренування та тісно працюватимуть із союзниками й партнерами, щоб український народ отримав необхідну оборонну допомогу, якої він потребує для захисту країни та відбиття російської агресії.

"Ми рішуче налаштовані підтримувати України стільки, скільки знадобиться", - додав генерал.

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ військовослужбовець ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Еспресо заявив, що від 80 до 100 тис. українських військовослужбовців вже пройшли навчання на полігонах країн-союзників. Але, щоб мати перевагу над ворогом, цю цифру, як мінімум потрібно подвоїти.