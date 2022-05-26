Понад $117 за барель. На тлі війни в Україні світові ціни на нафту досягли двомісячного максимуму
Ціна нафта Brent стрибнула у четвер, 26 травня, до найвищого рівня з кінця березня
Про це пише CNN.
На останніх торгах Brent піднявся на 2,8% до $117,25 за барель. Це найвища ціна з 28 березня.
Інвестори з тривогою стежать за тим, як європейські чиновники намагаються досягти угоди про поетапне ембарго на російську нафти, крок, який ще більше призведе до гальмування енергетичних потоків.
"Ціни на нафту продовжують зростати, і важко зрозуміти, як це зупинити, якщо запровадять нафтове ембарго", – сказав СNN Метт Сміт, провідний нафтовий аналітик для Америки з аналітичної компанії Kpler.
Однак ціни на нафту залишаються значно нижчими від нещодавнього піка у березні, після шоку від вторгнення Росії в Україну. На початку березня ціна Brent досягла $139,13 за барель, а американська нафта — взагалі $130,50 за барель.
Ціни на пальне також утримуються на рекордно високому рівні, хоча й почали вирівнюватися. Середній показник для звичайного бензину в США виріс у четвер до нового рекорду в $4,60 за галон. Це на третину дорожче, ніж за день до вторгнення Росії в Україну.
- Наприкінці березня американська преса писала про намір Байдена відкрити стратегічні резерви нафти й заповнити 1% світового попиту
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.61
Купівля 34.61Продаж 35.91
-
EUR
Купівля 36.33Продаж 38.11
- Актуальне
- Важливе