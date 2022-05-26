Понад $117 за барель. На тлі війни в Україні світові ціни на нафту досягли двомісячного максимуму

Про це пише CNN.

На останніх торгах Brent піднявся на 2,8% до $117,25 за барель. Це найвища ціна з 28 березня.

Інвестори з тривогою стежать за тим, як європейські чиновники намагаються досягти угоди про поетапне ембарго на російську нафти, крок, який ще більше призведе до гальмування енергетичних потоків.

"Ціни на нафту продовжують зростати, і важко зрозуміти, як це зупинити, якщо запровадять нафтове ембарго", – сказав СNN Метт Сміт, провідний нафтовий аналітик для Америки з аналітичної компанії Kpler.

Однак ціни на нафту залишаються значно нижчими від нещодавнього піка у березні, після шоку від вторгнення Росії в Україну. На початку березня ціна Brent досягла $139,13 за барель, а американська нафта — взагалі $130,50 за барель.

Ціни на пальне також утримуються на рекордно високому рівні, хоча й почали вирівнюватися. Середній показник для звичайного бензину в США виріс у четвер до нового рекорду в $4,60 за галон. Це на третину дорожче, ніж за день до вторгнення Росії в Україну.

Наприкінці березня американська преса писала про намір Байдена відкрити стратегічні резерви нафти й заповнити 1% світового попиту

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