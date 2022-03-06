Понад 140 тисяч українців повернулися додому від початку війни

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

"Тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тис. осіб від початку російської агресії.", – йдеться в повідомленні.



Зазначають, що з них на виїзд з країни попрямувало понад 900 тисяч осіб – майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців. Водночас на в’їзд в Україну прибуло 143 тисячі наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки. Зауважимо, що чоловіки віком від 18 до 60 років зараз не можуть виїжджати з України. Тобто ті, що вже повернулись, не матимуть можливості виїхати за кордон до завершення війни.



"Також прикордонниками забезпечено пропуск 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, за 10 днів російсько-української війни кількість біженців з України до сусідніх країн перевищила 1,5 млн осіб.

Додамо, ЄС виділяє €500 млн на допомогу біженцям з України. Українці отримали право на проживання в ЄС як мінімум на рік.

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