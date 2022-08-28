Понад 200 прильотів за шсть годин: окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"За останні 6 годин більш ніж 200 прильотів по місту Оріхів. Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр", - зазначив він.

За його словами, російські війська 14 годин обстрілювали з реактивних систем та ствольної артилерії місто Оріхів Запорізької області. У трирічного хлопчика та шестирічної дівчинки контузії. У їхньої матері черепно-мозкова травма.

"Ми закликаємо жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця. Наразі така можливість є", - йдеться в повідомленні.

Старух додав, що підрозділи рятувальників зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови.

28 серпня окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини "градами", "ураганами", "смерчами", важкою артилерією, загинула жінка. Ще четверо людей поранені, троє з них у лікарні.

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