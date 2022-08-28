Понад 200 прильотів за шсть годин: окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області
Російські війська 14 годин обстрілювали з реактивних систем та ствольної артилерії місто Оріхів Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"За останні 6 годин більш ніж 200 прильотів по місту Оріхів. Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр", - зазначив він.
За його словами, російські війська 14 годин обстрілювали з реактивних систем та ствольної артилерії місто Оріхів Запорізької області. У трирічного хлопчика та шестирічної дівчинки контузії. У їхньої матері черепно-мозкова травма.
"Ми закликаємо жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця. Наразі така можливість є", - йдеться в повідомленні.
Старух додав, що підрозділи рятувальників зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови.
- 28 серпня окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини "градами", "ураганами", "смерчами", важкою артилерією, загинула жінка. Ще четверо людей поранені, троє з них у лікарні.
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