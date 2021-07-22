Понад 50% дорослого населення ЄС завершили вакцинацію від COVID-19
200 млн жителів Євросоюзу закінчили вакцинацію від COVID-19
Про це заявила представник Єврокомісії Дана Спінант, інформує Euronews.
"На сьогодні в Європейському Союзі 200 млн осіб повністю вакциновані. Таким чином, 54,7% дорослих, повністю вакциновані", - сказала вона.
Розбіжності у відсотках щеплених в різних країнах великі. Нідерланди та Фінляндія закінчили вакцинацію 82% та 78% дорослих відповідно.
31% людей вакцинувались в Румунії, тоді як у Болгарії менше 20% людей отримали першу дозу.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в липні у країнах ЄС вакцинують проти COVID-19 70% дорослого населення.
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