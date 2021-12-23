Понад 5,8 млн українців відкрили картки "єПідтримка" в банках, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 5,8 млн українців відкрили картки "єПідтримка" в банках
Про це він повідомив на засіданні уряду 23 грудня.
"Наразі вже 5,8 млн українців відкрили картки в банках, 4,7 млн подали заявки на отримання в "Дії" по тисячі грн, понад 2,3 млн громадян вже їх отримали", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що майже 210 млн грн вже витратили переважно на книжки, кіно, театри та залізничні квитки.
- Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн.
- Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 13 банків перебувають на стадії підключення до програми "єПідтримка".
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