Понад 5,8 млн українців відкрили картки "єПідтримка" в банках, - Шмигаль

Про це він повідомив на засіданні уряду 23 грудня.



"Наразі вже 5,8 млн українців відкрили картки в банках, 4,7 млн подали заявки на отримання в "Дії" по тисячі грн, понад 2,3 млн громадян вже їх отримали", - сказав Шмигаль.



Прем'єр-міністр додав, що майже 210 млн грн вже витратили переважно на книжки, кіно, театри та залізничні квитки.



Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн.

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 13 банків перебувають на стадії підключення до програми "єПідтримка".