Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Правоохоронці на Чернігівщині знайшли реактивна протитанкова граната "Аглень", снаряди для РПГ 7-В, гранату "Ф-1" і понад 600 набоїв різного калібру.

Склад належав 35-тій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді, яка дислокується в алтайському краї РФ.

"Все знайдене вилучили та, можливо, передадуть на потреби Збройних Сил України", - додали у пресслужбі.

СБУ виявила схрон із бланками паспортів СРСР українського зразка. Контррозвідка визначила, що рашисти планували організувати "референдум" і видати паспорти на тимчасово окупованій території Київщини.