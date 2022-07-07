Понад 600 набоїв і граната: на Чернігівщині виявили склад російських загарбників
У Чернігівські області правоохоронці виявили склад з боєприпасами російських загарбників
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
Правоохоронці на Чернігівщині знайшли реактивна протитанкова граната "Аглень", снаряди для РПГ 7-В, гранату "Ф-1" і понад 600 набоїв різного калібру.
Склад належав 35-тій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді, яка дислокується в алтайському краї РФ.
"Все знайдене вилучили та, можливо, передадуть на потреби Збройних Сил України", - додали у пресслужбі.
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