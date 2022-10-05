Понад 650 в’язнів з виправних колоній Ставропольського краю погодилися воювати з Україною
У Ставропольському краю Росії понад 650 в’язнів однієї з виправних колоній погодилися їхати на війну з Україною
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в’язнів з метою поповнення втрат особового складу. За попередньою інформацією, понад 650 в’язнів з виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися взяти участь у бойових діях на території України", - йдеться у звіті.
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