Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в’язнів з метою поповнення втрат особового складу. За попередньою інформацією, понад 650 в’язнів з виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися взяти участь у бойових діях на території України", - йдеться у звіті.

5 жовтня російський агресор продовжує наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

З початку доби, 5 жовтня, російський агресор завдав 3 ракетні та 2 авіаційні удари по території України.

Внаслідок українського контрнаступу у Херсонській області російський агресор змушений евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро.

У тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, працівників станції змушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з Росатомом.

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