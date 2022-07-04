Понад 70 "бандеромобілів" вже відправили на Схід, - волонтер Гапачило

Про це він розповів в етері Еспресо.



"На сьогодні ми відправили 75 "бандеромобілів", з яких 90% пікапи з основними броньованими елементами. Зрозуміло, що авто довго не живуть на фронті, буває три дні, а буває, і півтора місяця. У ситуації в Сєверодонецьку та Лисичанську хлопці відходять, залишаючи авто, і нам знову потрібні "бандеромобілі". Але це дуже великий плюс. От учора я отримав повідомлення, коли хлопці відходили з Лисичанська: якби не авто, вони не вийшли б. Мене особисто надихає, що ми надаємо автомобілі туди, де їх більше потребують наші бійці. І це важливий момен", - зазначив волонтер.



Роман Гапачило пояснив, що військові залишають нам запит по авто, на які повинні бути встановлені турелі (установка для кріплення кулемета – ред.). Пишуть, який кулемет, рік випуску та калібр, як потрібно встановити кулемет за рухом чи проти руху. І під кожну окрему модель кулемета робляться турелі, бо у них різні види кріплення. Наприклад, для ПКМ (модернізований кулемет Калашнікова – ред.) це одне кріплення, а якщо ПКМБ (бронетранспортерний модернізований кулемет Калашнікова – ред.) вже інше, до ДШК (кулемет Дегтярьова - Шпагіна – ред.) та MG- 42, MG- 43 (німецькі кулемети – ред.) теж своя специфіка установки. Була проблема дістати ці кулемети, аби взяти заміри та виготовити кріплення під відповідну модель, щоб відправити хлопцям на Схід.



"Покупка авто займає два-три дні, далі потрібно знайти водія та доправити авто. У нас є чат група, у якій перевіряємо стаж водія, а потім українець чи українка сідають і привозять автівку. Якщо авто самостійно доїхало з Лондона до Львова, то це хороший показник. Ми поправляємо деякі технічні моменти, які вилізли під час дороги. В основному авто 2007- 2010 років, відповідно, коли проїжджає такий маршрут, то водій фіксує якісь моменти. І потім авто ремонтуються на СТО, повністю проходить ТО. Далі авто потрапляє у цех для зварювальників, де наварюється метал, дверні карти, захист акумулятора та радіатора. Бувають конкретні замовлення, доставити лебідку або рацію, то ми такі замовлення виконуємо. Потім авто фарбується, наноситься силует Степана Андрійовича Бандери та відправляється бійцям", - розповів волонтер.



Роман Гапачило додав, що днями отримав цікаве повідомлення від харківських хлопців, які відправили до нього повністю обстріляний "бандеромобіль" і написали: "Якщо хтось надумає знімати наклейки для кращого маскування авто, то ніколи цього не робіть, тому що це ікона". Тобто у хлопців два місяці було все добре і вони працювали на передку у Харківській області поки був наклеєний Степан Андрійович, а тільки вони зняли наклейку, через два дні авто потрапило під обстріл. Це така забобонна штука, але у тому є якийсь сенс.

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