Понад 77 тис. заявок про пошкоджене майно вже надійшло до "Дії", - Мінцифри
У додаток "Дія" вже надійшло понад 77 тисяч заявок про пошкоджене майно, без житла залишилося понад 200 тисяч українців
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Без житла в Україні залишилися 220 тисяч українців, а кількість зруйнованих будинків налічує понад 37 тисяч. Держава запустила програму допомоги, щоб допомогти українцям відбудувати їхні домівки", - розповів Федоров.
Щоб українці мали змогу повідомляти про пошкодження оселі, Мінцифра створила технічну частину, яка дозволяє подавати заявку в додатку "Дія".
Відомо, що до "Дії" вже надійшло 77 тисяч заявок про пошкоджене майно.
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