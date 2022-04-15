Понад 77 тис. заявок про пошкоджене майно вже надійшло до "Дії", - Мінцифри

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Без житла в Україні залишилися 220 тисяч українців, а кількість зруйнованих будинків налічує понад 37 тисяч. Держава запустила програму допомоги, щоб допомогти українцям відбудувати їхні домівки", - розповів Федоров.



Щоб українці мали змогу повідомляти про пошкодження оселі, Мінцифра створила технічну частину, яка дозволяє подавати заявку в додатку "Дія".



Відомо, що до "Дії" вже надійшло 77 тисяч заявок про пошкоджене майно.

Нагадаємо, Зеленський показав Конгресу США відео наслідків російської агресії в Україні.

Збитки від окупаційних руйнувань в Україні, станом лише на 17 березня, сягнули вже $62,6 млрд.