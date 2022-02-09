Понад 80 тонн озброєнь: Україна отримала дев'ятий вантаж військової допомоги від США
У середу, 9 лютого, до України прибув дев'ятий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки, він доставив понад 80 тонн боєприпасів
Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Дев'ята пташка зі США та другий вантажний літак з військовою допомогою, який сьогодні прийняв аеропорт Бориспіль", - написав міністр.
Резніков зазначив, що до України прибули більше 80 тонн американських боєприпасів. Також 9 лютого Україна отримала військово-технічну допомогу від Великої Британії.
- 5 лютого Резніков повідомляв, що за два тижні США передали Україні вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів. Нові партії американської військової допомоги будуть надходити найближчим часом.
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