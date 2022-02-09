Понад 80 тонн озброєнь: Україна отримала дев'ятий вантаж військової допомоги від США

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Дев'ята пташка зі США та другий вантажний літак з військовою допомогою, який сьогодні прийняв аеропорт Бориспіль", - написав міністр.

Резніков зазначив, що до України прибули більше 80 тонн американських боєприпасів. Також 9 лютого Україна отримала військово-технічну допомогу від Великої Британії.

