Понад 90% українців упевнені в перемозі України над Росією, - дослідження
Станом на початок червня у перемозі України над Росією були впевнені 90,3% українців
Про це свідчить всеукраїнське онлайн-дослідження, проведене за ініціативою Офісу президента дослідницькою панеллю "Власна думка" за підтримки Інституту соціології НАН України.На питання "Наскільки ви вірите в перемогу України у війні з Росією?" 70,7% респондентів відповіли "абсолютно впевнений", 19,6% - "скоріше впевнений".
Водночас 3,6% опитаних відповіли "скоріше не впевнений" та "зовсім не впевнений", ще 6,1% сказали, що їм важко відповісти на це питання.
На питання про час, потрібний для перемоги над Росією, 20,4% українців відповіли "кілька місяців", 35,5% - "півроку - рік", ще 16,9% опитаних припустили, що війна триватиме більше року.При цьому 1,7% респондентів сказали, що не вірять у перемогу України.
У всеукраїнському онлайн-опитуванні взяли участь респонденти у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. Параметри вибірки дослідження відповідають параметрам міського населення України за статтю, віком (14-55) і областю проживання до 24.02.2022. Метод опитування: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Вибіркова сукупність: 7414. Джерела отримання даних: панель "Власна Думка", підписники інформаційних каналів державних адміністрацій в усіх областях України та інші канали комунікації з онлайн-аудиторією в Україні.
Дослідження проводилось 1-4 квітня 2022 року на волонтерських засадах українською дослідницькою панеллю "Власна думка" за підтримки Інституту соціології Національної академії наук України, за ініціативою Офісу Президента України.
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