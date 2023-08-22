Пономарьов, Дзідзьо, Тополя та ALEKSEEV випустили спільну пісню "Миліша"

Про це написав Олександр Пономарьов у своєму Facebook.

Співак поділився, що пісня мала вийти ще 1 березня 2022 року, проте через війну її вихід довелося відкласти. Пономарьов розповів, що таки випустити пісню його спонукала розмова з військовим.

"Зустрічався з одним нашим відомим військовим командиром (імʼя називати не можна), показав нову пісню. Я розповів йому історію про те, що планував премʼєру цієї пісні на 1 березня минулого року, але… Він дуже цікаво відповів - терміново її випускай і не тягни, бо в нас в Україні зараз дуже багато розлучень, а потрібно щоб було більше весіль! Дякую за поштовх, Святе!", - йдеться у дописі.

Сам Пономарьов присвятив вихід цієї пісні до Дня Незалежності України.